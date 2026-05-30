Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Wolken, Wind und DonnergrollenJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 267: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Wolken, Wind und Donnergrollen
6 Min.Folge vom 30.05.2026
Elisa, die 18-jährige Cousine von Lotti und Bernie, ist Bergführerin und weiß, was beim Wandern wichtig ist. Lotti ist eifersüchtig auf ihre Cousine und wählt extra eine schwierige Wanderung, um ihren Orientierungssinn zeigen zu können. Als sich ein Gewitter ankündigt, bestreitet Lotti die bevorstehende Gefahr, und behauptet außerdem, eine Abkürzung zur Schutzhütte zu kennen. Bevor die anderen sie aufhalten können, rennt Lotti los. Dabei verirrt sie sich im Wald, doch Helmi hilft ihr. Letztendlich sind alle in der Hütte in Sicherheit. Bildquelle: ORF
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