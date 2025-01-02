Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 02.01.2025
24 Min.Folge vom 02.01.2025

Als Lilli in der Früh als Sheriff verkleidet zum Frühstück kommt, lacht sich ihr kleiner Bruder Leon krumm. Er meint, Mädchen könnten niemals Sheriffs sein. Zum Glück hat Lilli ihren Zauberdrachen Hector. Um es ihrem Bruder zu beweisen, zaubert Lillli sich Leon und Hektor schnurstracks in den Wilden Westen. Als der Zauberdrache von drei Reitern entführt wird, ist Hexe Lilli als Sheriff voll im Einsatz. Bildquelle: ORF

