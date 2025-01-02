Hexe Lilli: Lilli und der Wilde WestenJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 1: Hexe Lilli: Lilli und der Wilde Westen
24 Min.Folge vom 02.01.2025
Als Lilli in der Früh als Sheriff verkleidet zum Frühstück kommt, lacht sich ihr kleiner Bruder Leon krumm. Er meint, Mädchen könnten niemals Sheriffs sein. Zum Glück hat Lilli ihren Zauberdrachen Hector. Um es ihrem Bruder zu beweisen, zaubert Lillli sich Leon und Hektor schnurstracks in den Wilden Westen. Als der Zauberdrache von drei Reitern entführt wird, ist Hexe Lilli als Sheriff voll im Einsatz. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0