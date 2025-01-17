Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli Staffel 1Folge 10vom 17.01.2025
Folge 10: Hexe Lilli: Lilli und Leonardo

24 Min.Folge vom 17.01.2025

Lilli will Malstunden nehmen und zwar direkt bei Leonardo da Vinci. Ihre Reise in die Vergangenheit hinterlässt jedoch Spuren. Lilli und Hektor müssen aufpassen, dass sie da Vinci nicht zu viel von der Welt von heute preisgeben. Bildquelle: ORF/DOR Film

