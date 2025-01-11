Hexe Lilli: Lilli und HerkulesJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 92: Hexe Lilli: Lilli und Herkules
24 Min.Folge vom 11.01.2025
Lilli hat völlig vergessen, ihr Referat über den antiken Helden Herkules vorzubereiten. Sie reist daher mit Hektor ins alte Griechenland, um den bekannten Helden gleich persönlich kennenzulernen. Dummerweise irrt sie sich dabei in der Zeit. Und so trifft sie Herkules als kleinen Buben an, der gegen den stierköpfigen Minotaurus in einem Schulwettbewerb antreten muss. Der kleine Herkules ist ziemlich verunsichert, und so beschließt Lilli, ihn mit Zauberkräften zu unterstützen. Bildquelle: ORF/DOR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hexe Lilli Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0