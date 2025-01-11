Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 92vom 11.01.2025
Hexe Lilli: Lilli und Herkules

24 Min.Folge vom 11.01.2025

Lilli hat völlig vergessen, ihr Referat über den antiken Helden Herkules vorzubereiten. Sie reist daher mit Hektor ins alte Griechenland, um den bekannten Helden gleich persönlich kennenzulernen. Dummerweise irrt sie sich dabei in der Zeit. Und so trifft sie Herkules als kleinen Buben an, der gegen den stierköpfigen Minotaurus in einem Schulwettbewerb antreten muss. Der kleine Herkules ist ziemlich verunsichert, und so beschließt Lilli, ihn mit Zauberkräften zu unterstützen. Bildquelle: ORF/DOR Film

ORF Kids
