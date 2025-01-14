Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 14.01.2025
Lilli sieht sich mit ihrem Bruder Leon gerne Filme über Wikinger an. Jetzt will sie diese aber hautnah erleben. Als sie gerade gemeinsam mit Hektor den nötigen Zauberspruch aufsagt, kommt Leon ins Zimmer. So landen sie dank Zauberkraft zu dritt im Land der Wikinger. Bildquelle: ORF/DOR Film

