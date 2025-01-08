Hexe Lilli: Lilli im DinolandJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 91: Hexe Lilli: Lilli im Dinoland
24 Min.Folge vom 08.01.2025
Allzu gerne würde Hektor seine Freunde im Drachenland besuchen. Aus Versehen zaubert Lilli sich mit ihm jedoch ins Zeitalter der Dinosaurier. Zwei kurzsichtige Tyrannosaurier verwechseln den kleinen Zauberdrachen mit ihrem Nachwuchs und nehmen ihn daher mit zu ihrem Nest. Lilli ist entsetzt und versucht alles, um Hektor vor den gefährlichen Bestien zu retten. Bildquelle: ORF/DOR Film
