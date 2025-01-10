Hexe Lilli: Lilli und das Ungeheuer von Loch NessJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 5: Hexe Lilli: Lilli und das Ungeheuer von Loch Ness
Lilli hat mit dem Fotografieren ein neues Lieblingshobby gefunden. Kurzerhand reist sie mit Hektor nach Schottland, um etwas zu fotografieren, was bisher niemand wirklich vor die Linse bekommen hat: das Ungeheuer von Loch Ness. Mit Hilfe eines Zauberspurchs gelingt es den beiden tatsächlich, Nessie aufzuspüren. Leider hat das Ungeheuer aber gar keine Zeit, um für Lilli Modell zu stehen. Ein Mann namens Hans Hasenheck jagt nämlich Nessie hinterher. Er will sie in einem Käfig als Attraktion seines Vergnügungsparks zur Schau stellen. Lilli muss sich etwas einfallen lassen, um Nessie zu helfen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick