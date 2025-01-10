Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 1

Hexe Lilli: Lilli und das Ungeheuer von Loch Ness

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 10.01.2025
Hexe Lilli: Lilli und das Ungeheuer von Loch Ness

Hexe Lilli: Lilli und das Ungeheuer von Loch NessJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 1

Folge 5: Hexe Lilli: Lilli und das Ungeheuer von Loch Ness

24 Min.Folge vom 10.01.2025

Lilli hat mit dem Fotografieren ein neues Lieblingshobby gefunden. Kurzerhand reist sie mit Hektor nach Schottland, um etwas zu fotografieren, was bisher niemand wirklich vor die Linse bekommen hat: das Ungeheuer von Loch Ness. Mit Hilfe eines Zauberspurchs gelingt es den beiden tatsächlich, Nessie aufzuspüren. Leider hat das Ungeheuer aber gar keine Zeit, um für Lilli Modell zu stehen. Ein Mann namens Hans Hasenheck jagt nämlich Nessie hinterher. Er will sie in einem Käfig als Attraktion seines Vergnügungsparks zur Schau stellen. Lilli muss sich etwas einfallen lassen, um Nessie zu helfen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 1
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 1

Hexe Lilli Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen