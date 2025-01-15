Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli Staffel 1 Folge 8 vom 15.01.2025
24 Min.

Lilli ist vollkommen aufgelöst. Sie kann nicht glauben, dass ihr Drache Hektor noch nie etwas von Robin Hood gehört hat. Kurzerhand beschließt sie, mit ihm in dei Vergangenheit zu reisen. Dort erwartet sie eine herbe Enttäuschung. Der Robin Hood, den sie treffen, bestiehlt nämlich die armen Leute und nicht die reichen. Bildquelle: ORF/DOR Film

