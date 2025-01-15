Hexe Lilli: Lilli und Robin HoodJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 8: Hexe Lilli: Lilli und Robin Hood
24 Min.Folge vom 15.01.2025
Lilli ist vollkommen aufgelöst. Sie kann nicht glauben, dass ihr Drache Hektor noch nie etwas von Robin Hood gehört hat. Kurzerhand beschließt sie, mit ihm in dei Vergangenheit zu reisen. Dort erwartet sie eine herbe Enttäuschung. Der Robin Hood, den sie treffen, bestiehlt nämlich die armen Leute und nicht die reichen. Bildquelle: ORF/DOR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hexe Lilli Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0