24 Min.Folge vom 16.01.2025
Lilli reist mit Hektor in den Regenwald. Dort will sie ein Heilmittel gegen die Erkältung ihres kleinen Bruders Leon finden. Aber stattdessen trifft sie auf einen gierigen Geschäftsmann, der, um Profit daraus zu schlagen, den Wald zerstören will. Bildquelle: ORF/DOR Film
Altersfreigabe:
0