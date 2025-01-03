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Hexe Lilli Staffel 1

Hexe Lilli: Lilli im Märchenland

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 03.01.2025
Hexe Lilli: Lilli im Märchenland

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Hexe Lilli Staffel 1

Folge 2: Hexe Lilli: Lilli im Märchenland

23 Min.Folge vom 03.01.2025

Lilli liest ihrem Bruder Leon aus einem Märchenbuch. Dummerweise fehlt gerade bei dieser Geschichte der Schluss. Leon will aber unbedingt wissen, wie diese endet. Und so reist Lilli mit Leon und Hektor ins Märchenland. Dort liegt der Prinz in einem Zauberschlaf und muss von Lilli durch einen Kuss erweckt werden. Die Bewohner des Märchenlandes sind jedoch alles andere als erfreut darüber. Der Prinz ist nämlich ein unfreundlicher Grobian, der alle Märchen sabotiert. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

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