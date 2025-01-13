Hexe Lilli: Lilli und die RieseninsektenJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 6: Hexe Lilli: Lilli und die Rieseninsekten
24 Min.Folge vom 13.01.2025
Lilli soll ihr Zimmer aufräumen, weil ihre Oma zu Besuch kommt. Kurzerhand beschleunigen sie und ihr Drache Hektor mit Zauberkraft die Arbeiten, wodurch die beiden sich aber plötzlich selbst verändern. Lilli und Hektor sind nur mehr so groß wie Insekten. Sie haben keine Ahnung, wie sie ihre Normalgröße wiedererlangen können. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
