Hexe Lilli Staffel 1 Folge 3 vom 07.01.2025
Seit Tagen regnet es, weshalb sich Lilli und Hektor zu Tode langweilen. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählt der Zauberdrache Lilli die abenteuerliche Geschichte vom Untergang von Atlantis. Allerdings weiß auch er nicht, warum die wunderbare Inselstadt wirklich untergegangen ist. Schon sind die beiden auf die Reise nach Atlantis, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dort herrscht zu ihrer großen Überraschung gerade eine Dürrezeit, weshalb König Zack verzweifelt auf der Suche nach jemandem ist, der Regen machen kann. Bildquelle: ORF/DOR Film

