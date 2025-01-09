Hexe Lilli: Lilli und die geheimnisvolle MumieJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 1
Folge 4: Hexe Lilli: Lilli und die geheimnisvolle Mumie
24 Min.Folge vom 09.01.2025
Lilli macht mit ihrer Klasse einen Schulausflug ins Museum. Dabei ist sie besonders von der spannenden Geschichte der ausgestellten Mumie fasziniert. Um mehr über diese zu erfahren, reist sie mit Hektor umgehend zu den Ausgrabungen nach Ägypten. Professor Buddelgern ist dort gerade dabei, den Eingang zu dem Grab zu entdecken. Hexe Lillli entgeht zum Glück nicht, dass dessen Assistent Farouk die Öffnung der Grabkammer mit allen Mitteln verhindern will. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
