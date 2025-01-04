Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 1

Hexe Lilli: Lilli in der Steinzeit

ORF KidsStaffel 1Folge 90vom 04.01.2025
Hexe Lilli: Lilli in der Steinzeit

Hexe Lilli: Lilli in der SteinzeitJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 1

Folge 90: Hexe Lilli: Lilli in der Steinzeit

24 Min.Folge vom 04.01.2025

Lilly soll für die Schule einen typischen Gegenstand anfertigen, der aus der Steinzeit stammen könnte. Sie beschließt daher mit Zauberdrache Hektor zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte zu reisen. Bei der Landung zerstört sie jedoch versehentlich eine Steinpyramide, die der Steinzeitbub Garg gebaut hat. Als dieser daraufhin seine Aufgabe im Dorf verliert, will sie ihm mit ihren Zauberkräften helfen, wieder eine Arbeit zu finden. Und schon verleiht sie ihm ein ganz besonderes Talent. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 1
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 1

Hexe Lilli Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen