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Infos & Tipps: Pilates stärkt die Körpermitte

ORF2Staffel 1Folge 568vom 16.07.2026
Infos & Tipps: Pilates stärkt die Körpermitte

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Folge 568: Infos & Tipps: Pilates stärkt die Körpermitte

2 Min.Folge vom 16.07.2026

Ob auf der Matte oder an speziellen Geräten: Pilates kräftigt vor allem die Körpermitte und kann so die Haltung verbessern. Entscheidend ist dabei eine stabile, neutrale Körperhaltung als Grundlage der Übungen.

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