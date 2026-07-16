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Folge 568: Infos & Tipps: Pilates stärkt die Körpermitte
2 Min.Folge vom 16.07.2026
Ob auf der Matte oder an speziellen Geräten: Pilates kräftigt vor allem die Körpermitte und kann so die Haltung verbessern. Entscheidend ist dabei eine stabile, neutrale Körperhaltung als Grundlage der Übungen.
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