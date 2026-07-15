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Folge 567: Infos & Tipps: Begrünung mit Kühleffekt
2 Min.Folge vom 15.07.2026
Begrünte Fassaden sind nicht nur ein Blickfang, sondern können auch das Wohnklima verbessern. Durch natürliche Verdunstung entsteht ein Kühleffekt, der besonders an heißen Sommertagen für angenehmere Temperaturen sorgt.
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