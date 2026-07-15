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Infos & Tipps: Begrünung mit Kühleffekt

ORF2Staffel 1Folge 567vom 15.07.2026
Infos & Tipps: Begrünung mit Kühleffekt

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Folge 567: Infos & Tipps: Begrünung mit Kühleffekt

2 Min.Folge vom 15.07.2026

Begrünte Fassaden sind nicht nur ein Blickfang, sondern können auch das Wohnklima verbessern. Durch natürliche Verdunstung entsteht ein Kühleffekt, der besonders an heißen Sommertagen für angenehmere Temperaturen sorgt.

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