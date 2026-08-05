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Infos & Tipps: Paradeiser

ORF2Staffel 1Folge 582vom 05.08.2026
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Folge 582: Infos & Tipps: Paradeiser

2 Min.Folge vom 05.08.2026

Ursprünglich stammen die Paradeiser aus Südamerika, wo sie bereits vor etwa 2.000 Jahren kultiviert wurden. Heute gibt es weltweit rund 10.000 Sorten. Paradeiser zählen zu den beliebtesten Gemüsesorten in Österreich: Rund 29 Kilogramm werden pro Kopf und Jahr verzehrt.

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