Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Tomaten

ORF2Staffel 1Folge 584vom 07.08.2026
Infos & Tipps: Tomaten

Infos & Tipps: TomatenJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 584: Infos & Tipps: Tomaten

2 Min.Folge vom 07.08.2026

Am 08. August wird in Österreich jedes Jahr der Tag des Paradeisers gefeiert. Die beliebteste Gemüsesorte ist im Osten als Paradeiser, im Westen als Tomate bekannt. Nicht nur die Sortenvielfalt bei Paradeisern ist groß, auch das Farbspektrum kann sich sehen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen