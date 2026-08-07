Infos & Tipps: TomatenJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 584: Infos & Tipps: Tomaten
2 Min.Folge vom 07.08.2026
Am 08. August wird in Österreich jedes Jahr der Tag des Paradeisers gefeiert. Die beliebteste Gemüsesorte ist im Osten als Paradeiser, im Westen als Tomate bekannt. Nicht nur die Sortenvielfalt bei Paradeisern ist groß, auch das Farbspektrum kann sich sehen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
infos & tipps
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2