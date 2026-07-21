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Folge 571: Infos & Tipps: Richtig schwimmen lernen
2 Min.Folge vom 21.07.2026
Um den Kindern die Scheu vom Wasser zu nehmen, sollten sie schon früh ans Wasser gewöhnt werden, etwa beim Duschen das Gesicht auch nass machen oder durch kurzes Untertauchen beim Baden. Die richtige Schwimmtechnik lässt sich dann mit einem Alter von 3-4 Jahren erlernen. Doch wann kann man richtig schwimmen?
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