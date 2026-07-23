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Infos & Tipps: Kandierte Orangen für die Vorratskammer

ORF2Staffel 1Folge 573vom 23.07.2026
Infos & Tipps: Kandierte Orangen für die Vorratskammer

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Folge 573: Infos & Tipps: Kandierte Orangen für die Vorratskammer

2 Min.Folge vom 23.07.2026

Kandierte Orangen sind geschmackliche Highlights in Nachspeisen und sie sollten in keiner Vorratskammer fehlen. Der übrig gebliebene Orangensud lässt sich einfach weiter einkochen. So entsteht eine Art Orangen-Honig, der Tee oder Desserts ein besonderes Aroma verleiht.

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