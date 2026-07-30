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Infos & Tipps: So gelingt der perfekte Schweinsbraten

ORF2Staffel 1Folge 578vom 30.07.2026
Infos & Tipps: So gelingt der perfekte Schweinsbraten

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Folge 578: Infos & Tipps: So gelingt der perfekte Schweinsbraten

2 Min.Folge vom 30.07.2026

Welche Fleischstücke sorgen für einen besonders saftigen Schweinsbraten und wie gelingt die perfekte Kruste? Mit einfachen Tipps lässt sich der österreichische Küchenklassiker noch besser zubereiten.

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