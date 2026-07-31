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Infos & Tipps: Süßer Genuss vom Grill

ORF2Staffel 1Folge 579vom 31.07.2026
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Folge 579: Infos & Tipps: Süßer Genuss vom Grill

2 Min.Folge vom 31.07.2026

Zuckermais hat im Hochsommer Saison und ist von vielen Grillabenden nicht wegzudenken. Seine Wurzeln liegen in Mexiko und Guatemala und weil er nur kurz haltbar ist, schmeckt er frisch geerntet am besten.

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