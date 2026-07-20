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Folge 570: Infos & Tipps: Die Alpe-Adria-Küche
2 Min.Folge vom 20.07.2026
Wo die kulinarischen Traditionen Kärntens, Sloweniens und Friauls aufeinandertreffen und oftmals verschmelzen, ist die Alpe-Adria-Küche beheimatet. Die Höhepunkte sind dabei frischer Fisch und echte Hausmannskost.
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