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Infos & Tipps: Die Alpe-Adria-Küche

ORF2Staffel 1Folge 570vom 20.07.2026
Infos & Tipps: Die Alpe-Adria-Küche

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Folge 570: Infos & Tipps: Die Alpe-Adria-Küche

2 Min.Folge vom 20.07.2026

Wo die kulinarischen Traditionen Kärntens, Sloweniens und Friauls aufeinandertreffen und oftmals verschmelzen, ist die Alpe-Adria-Küche beheimatet. Die Höhepunkte sind dabei frischer Fisch und echte Hausmannskost.

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