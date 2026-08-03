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Infos & Tipps: Unternehmenswerte auf dem Prüfstand

ORF2Staffel 1Folge 580vom 03.08.2026
Infos & Tipps: Unternehmenswerte auf dem Prüfstand

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Folge 580: Infos & Tipps: Unternehmenswerte auf dem Prüfstand

2 Min.Folge vom 03.08.2026

Wenn sich ein Hotel oder eine Gastronomie mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus der Region brüsten will, stehen auch die Unternehmenswerte immer wieder auf den Prüfstand.

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