Infos & Tipps: Schwimmübungen für AnfängerJetzt kostenlos streamen
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Folge 576: Infos & Tipps: Schwimmübungen für Anfänger
2 Min.Folge vom 28.07.2026
Gerade für Anfänger sind regelmäßige Schwimmübungen wichtig, um die Abläufe wirklich zu verinnerlichen. Auf einige Tipps sollte man hier besonders achten.
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