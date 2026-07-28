Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Schwimmübungen für Anfänger

ORF2Staffel 1Folge 576vom 28.07.2026
Infos & Tipps: Schwimmübungen für Anfänger

Infos & Tipps: Schwimmübungen für AnfängerJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 576: Infos & Tipps: Schwimmübungen für Anfänger

2 Min.Folge vom 28.07.2026

Gerade für Anfänger sind regelmäßige Schwimmübungen wichtig, um die Abläufe wirklich zu verinnerlichen. Auf einige Tipps sollte man hier besonders achten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen