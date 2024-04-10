Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Anatomie

SAT.1Staffel 10Folge 104vom 10.04.2024
Anatomie

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 104: Anatomie

22 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12

Leiche im Hörsaal: Ein Medizinprofessor wird tot in der Fakultät aufgefunden. Doch ohne Herz, denn das hat der Täter ihm fein säuberlich herausgeschnitten. Erste Ermittlungen der Kommissare Alexandra Rietz und Robert Ritter ergeben, dass der Professor seine Studentinnen sexuell genötigt hat. War die grausame Tat ein Racheakt?

