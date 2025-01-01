K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Anwalt eines Stalkers
23 Min.Ab 12
Eine Fitnesstrainerin wird nach ihrer Schicht im Parkhaus erwürgt. Ihr Ex-Kollege gerät unter Mordverdacht. Das Opfer hatte ihn zuvor beim Klauen erwischt und für seine Kündigung gesorgt. Hat er sie aus Rache umgebracht? Doch auch der Ex-Mann der Toten gerät ins Visier der Ermittlungen: Seine zurückgewiesene Liebe machte ihn zum Stalker - und zum Mörder?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1