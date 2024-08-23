Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 123vom 23.08.2024
23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Der Taxifahrer Jochen F. wird erschossen in seinem Fahrzeug gefunden. Auf der Suche nach dem Mörder ermittelt Kommissar Grass undercover in der Taxizentrale. Schnell findet er heraus, dass die Zentrale nicht nur Menschen befördert, sondern auch harte Drogen! Ist der Taxifahrer Opfer eines Drogenrings geworden?

