K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Die junge Witwe
23 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12
Frank B. verunglückt tödlich am Arbeitsplatz - er gerät mit seinem Kopf in eine Druckereimaschine und wird bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Leiche wird in die Pathologie gebracht, um zweifelsfrei identifiziert zu werden, doch dabei gibt es ein kleines Problem: Der Ehering des Toten passt nicht an den Finger der Leiche.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1