K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 156: Per Anhalter durch die Nacht
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Alice verschwindet nach einem Discobesuch in der dunkeln Nacht. Zuletzt hat man sie in ein fremdes Auto steigen sehen. Danach verliert sich die Spur der jungen Frau. Zeugenbefragungen und eine groß angelegte Suchaktion halten die Kommissare vom K 11 Tag und Nacht auf Trab. Dann ein schrecklicher Fund ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1