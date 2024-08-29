Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Waidmanns Heil

SAT.1Staffel 10Folge 157vom 29.08.2024
Waidmanns Heil

Waidmanns HeilJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 157: Waidmanns Heil

23 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

Ein Mann wird erschlagen in der Nähe seiner Waldhütte entdeckt. In dem Häuschen wurde zuvor exzessiv gefeiert. Kam es zum tödlichen Streit unter den Partygästen? Zeitgleich greift die Polizei ein halbnacktes Mädchen auf der Straße auf. Sie spricht kein Wort, steht unter Schock. Kommissar Ritter nimmt sich des Mädchens an und plötzlich scheinen die beiden Fälle zusammenzulaufen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen