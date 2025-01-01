Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Nächste, bitte!

ATV 2Staffel 10Folge 160
Die Nächste, bitte!

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 160: Die Nächste, bitte!

23 Min.Ab 12

"Pretty Woman" ohne Happy End: Ein Frauenarzt holt eine Prostituierte vom Straßenstrich und stellt sie in seiner Praxis an. Eines Abends wird die junge Frau verstört von einer Putzfrau aufgefunden - angeblich hat ihr neuer Chef sie vergewaltigt! Doch der Arzt wehrt sich gegen die Vorwürfe. Aussage steht gegen Aussage. Können die Kommissare den Mann überführen?

