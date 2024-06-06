Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schuss ins Herz

ATV 2Staffel 10Folge 164vom 06.06.2024
Schuss ins Herz

Folge 164: Schuss ins Herz

22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Carla Z. ist vor ihrem brutalen Schläger-Ehemann auf der Flucht. Sie hat alles hinter sich gelassen - Job, Freunde, Familie - und ist in eine neue Stadt gezogen. Doch der Alptraum hat kein Ende. Mitten in der Nacht wird sie mit Anrufen bombardiert und an ihr Fenster wird eine unmissverständliche Botschaft geschmiert: "Jetzt bist du dran!"

