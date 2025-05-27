K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Hannas Abenteuer
22 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Die fünfjährige Hanna verschwindet am helllichten Tag von einem Spielplatz. Eine erste Spur liefert ihr Au-pair-Mädchen: Kurz vor ihrem Verschwinden hat das kleine Mädchen wiederholt einen Zauberer gemalt. Weder ihren Eltern noch dem Au-pair ist dieser Mann bekannt. Hat er das Mädchen vom Spielplatz gelockt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1