Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Aufgehalten

SAT.1Staffel 10Folge 31vom 27.05.2025
Aufgehalten

AufgehaltenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 31: Aufgehalten

22 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Nach einer Party landet die 29-jährige Marie R. morgens in einer Polizeikontrolle. Als die Polizisten in das Auto sehen, entdecken sie das Unfassbare: Ihr Ehemann sitzt erschossen neben ihr. Unter Schock ist sie mit der Leiche mehrere Stunden umhergefahren. Die Ehefrau kann sich an nichts erinnern. Was ist in dieser Nacht passiert?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen