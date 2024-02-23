K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Playing Death
23 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12
Eine Internatsschülerin hat sich auf dem Gelände ihrer Schule erhängt. Wie eine Puppe verkleidet und geschminkt, wird sie von der Internatsleiterin gefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, bis makabre Fotos von dem Mädchen auf einer Website auftauchen. Auf den Fotos stellt sich sie sich tot. Die besten Posen erhalten die meisten Klicks. War ihr Tod am Ende nur ein tragischer Unfall?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1