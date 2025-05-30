Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hilfeschrei einer Tochter

SAT.1Staffel 10Folge 40vom 30.05.2025
Hilfeschrei einer Tochter

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 40: Hilfeschrei einer Tochter

23 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Vor dem Kommissariat wartet die zehnjährige Lilly. Ihre Mutter ist spurlos verschwunden. Als die Kommissare das besorgte Mädchen nach Hause begleiten, treffen sie dort die bereits völlig aufgelöste Mutter an - sie wurde verprügelt. Sie behauptet jedoch, die blauen Flecken stammen von einem Unfall. Die Kommissare können nichts tun - bis Lilly sich erneut bei ihnen meldet. Etwas Schreckliches ist passiert ...

