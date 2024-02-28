Intrigen auf der KartbahnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Intrigen auf der Kartbahn
22 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12
Der 17-jährige Tom wird brutal in einer Kartbahnanlage niedergeschlagen. Eine erste Spur liefert die Clique des Opfers: Er hatte monatelang die Aushilfe des Kartcafés gemobbt. Hat die junge Außenseiterin zurückgeschlagen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1