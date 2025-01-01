K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Eiskalt
22 Min.Ab 12
Überfall in der Eislaufhalle: Die 18-jährige Anke S. behauptet, von ihrem Eiskunstlauftrainer vergewaltigt worden zu sein. Doch ihre Teamkollegen sehen das anders: Anke soll sich seit Monaten an den vermeintlichen Täter herangeschmissen haben. Die Kommissare Rietz und Grass versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12GEWALT
