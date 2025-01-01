Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eiskalt

SAT.1Staffel 10Folge 60
Folge 60: Eiskalt

22 Min.Ab 12

Überfall in der Eislaufhalle: Die 18-jährige Anke S. behauptet, von ihrem Eiskunstlauftrainer vergewaltigt worden zu sein. Doch ihre Teamkollegen sehen das anders: Anke soll sich seit Monaten an den vermeintlichen Täter herangeschmissen haben. Die Kommissare Rietz und Grass versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen ...

SAT.1
