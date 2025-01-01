K 11 - Kommissare im Einsatz
Ein ausländisches Au-pair-Mädchen wird tot in einem Bauschuttcontainer aufgefunden. Bei der Durchsuchung des Hauses der Gasteltern stoßen die Kommissare auf benutzte Kondome im Zimmer des Au-pairs. Das Mädchen hatte Sex mit dem Gastvater. Und anscheinend nicht nur mit ihm. Hat die betrogene Ehefrau die Affäre ihres Mannes aus dem Weg geräumt?
