K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Teufel tanzt

ATV 2Staffel 10Folge 73
Der Teufel tanzt

Der Teufel tanzt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Der Teufel tanzt

23 Min.Ab 12

Anschlag auf eine Primaballerina: Das Ausnahmetalent Tatjana P. wird bei einem Autounfall schwer verletzt und wird nie wieder tanzen können. Nur ein tragischer Unfall? Die Spuren vom Tatort lassen keine Zweifel aufkommen - das Mädchen wurde mit voller Absicht überfahren ...

