Drei Mütter für ein BabyJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Drei Mütter für ein Baby
23 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
Im Hinterhof einer Plattenbausiedlung wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, von ihrem Baby fehlt jede Spur. Der Vater wollte von ihr und dem Kind partout nichts wissen. Hat er sich seiner beiden "Probleme" gewaltsam entledigt? Parallel verschwindet ein weiteres Neugeborgenes und die Kommissare müssen erkennen: Es gibt einen erschütternden Zusammenhang zwischen den Fällen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1