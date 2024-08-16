K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Die entführte Braut
24 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Eine Braut verschwindet kurz vor der Hochzeit. Kalte Füße oder steckt mehr dahinter? Von der besten Freundin erfahren die Kommissare, dass die Vermisste eine Affäre hatte - und zwar mit dem Bruder des Bräutigams! Auch der ist nicht anzutreffen. Sind die beiden zusammen durchgebrannt? Dann gibt es einen unerwarteten Leichenfund ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1