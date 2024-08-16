Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die entführte Braut

SAT.1Staffel 10Folge 88vom 16.08.2024
Folge 88: Die entführte Braut

24 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Eine Braut verschwindet kurz vor der Hochzeit. Kalte Füße oder steckt mehr dahinter? Von der besten Freundin erfahren die Kommissare, dass die Vermisste eine Affäre hatte - und zwar mit dem Bruder des Bräutigams! Auch der ist nicht anzutreffen. Sind die beiden zusammen durchgebrannt? Dann gibt es einen unerwarteten Leichenfund ...

