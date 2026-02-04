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K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgetankt und Blackout

SAT.1Staffel 10Folge 99vom 04.02.2026
Ausgetankt und Blackout

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 99: Ausgetankt und Blackout

39 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Rasante Verfolgungen und Festnahmen, Razzien und Tatortbesichtigungen, Vernehmungen von Zeugen und intensive Verhöre von Verdächtigen - zur Arbeit der Polizei gehören aber auch: Aktenstudium, Telefonate, Besprechungen. Die Ermittler-Doku zeigt realitätsnah den Alltag der Kriminalpolizisten Alexandra Rietz, Michael Naseband, Robert Ritter und Gerrit Grass.

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