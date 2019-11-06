Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geldgieriger Todesengel

SAT.1Staffel 2Folge 100vom 06.11.2019
Folge 100: Geldgieriger Todesengel

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Kommissare finden eine Assistenzärztin blutüberströmt in ihrer Badewanne. Der Ehemann des Opfers ist am Ende: Er kam an den Tatort, um mit ihr zu reden. Kurz vor der Tat sind ihm nämlich Sexfotos seiner Frau mit einem Arzt zugespielt worden. Die Kommissare ermitteln in der Klinik des Liebhabers. Dessen Ehefrau wusste von der Affäre und hat damit ein klares Motiv. Aber das Opfer kam offenbar einem Geheimnis der Klinik auf die Spur... Rechte: Sat.1

