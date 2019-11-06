K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Countdown in den Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alexandra Rietz erhält ein Päckchen mit einer VHS-Kassette und der Spielkarte "Herz 3", Absender unbekannt. Das Video zeigt den Mord an einer Frau - sie ist der Kommissarin bekannt, weil sie vor Jahren einen Freund wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. Dann geschieht ein zweiter Mord: Die Freundin der Toten stirbt - sie war damals Zeugin im Prozess. Wieder gibt es ein Video und eine Spielkarte, diesmal die "Herz 2" ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1