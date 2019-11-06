Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 102 vom 06.11.2019
23 Min. Ab 12

Ein Gymnasial-Lehrer wird von einer Schülerin des sexuellen Missbrauchs beschuldigt - er soll ihr im Klassenzimmer die Kleider vom Leib gerissen haben. Der Mann selbst gibt sich völlig unschuldig. Tatsächlich haben die Kommissare auch keinen Beweis für eine Straftat bis eine zweite Schülerin Anzeige wegen des gleichen Vergehens gegen den Lehrer erstattet. Als sie das Mädchen näher befragen wollen, finden sie die Schülerin erschlagen in ihrem Elternhaus auf... Rechte: Sat.1

SAT.1
