K 11 - Kommissare im Einsatz

Missglückter Liebestest

SAT.1Staffel 2Folge 103vom 06.11.2019
Missglückter Liebestest

Folge 103: Missglückter Liebestest

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alexandra Rietz wird zu einer Testamentseröffnung eingeladen, der letzte Wille des Verstorbenen: Seine Angehörigen sollen gemeinsam das Wochenende verbringen. Dabei entfacht zwischen der Witwe und ihren beiden Kindern ein erbitterter Kampf um das Erbe - die Frau wird ermordet, sie war die Haupterbin. Sowohl ihre Tochter, als auch ihr Sohn haben ein Motiv für den Mord: Geldgier. Schließlich fällt auch die Tochter einem Mordanschlag zum Opfer. Rechte: Sat.1

