K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Familie in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Frau eines Bankangestellten wird in ihrem Haus regelrecht hingerichtet, alle Indizien deuten auf einen Racheakt. Doch der Ehemann behauptet, dass die Familie keine Feinde hat. Obwohl er für die Tatzeit ein Alibi hat, verstrickt er sich bei der Befragung der Ermittler in Lügen. Dann beobachten die Kommissare, wie er in seinem Garten eine prall gefüllte Tasche ausgräbt und sie einer blonden Frau übergibt... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1