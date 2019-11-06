Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Familie in Gefahr

SAT.1 Staffel 2 Folge 106 vom 06.11.2019
Familie in Gefahr

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 106: Familie in Gefahr

22 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Die Frau eines Bankangestellten wird in ihrem Haus regelrecht hingerichtet, alle Indizien deuten auf einen Racheakt. Doch der Ehemann behauptet, dass die Familie keine Feinde hat. Obwohl er für die Tatzeit ein Alibi hat, verstrickt er sich bei der Befragung der Ermittler in Lügen. Dann beobachten die Kommissare, wie er in seinem Garten eine prall gefüllte Tasche ausgräbt und sie einer blonden Frau übergibt... Rechte: Sat.1

