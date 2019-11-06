K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Mörderische Stimmen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau wird ermordet, sie hatte Schuld an einem Verkehrsunfall, bei dem eine Schwangere ums Leben gekommen ist. Seither hörte sie schreckliche Stimmen, die sie als skrupellose Mörderin beschuldigen. Als die Kommissare Tonbänder im Haus der Toten finden wird klar: Jemand wollte sie in den Wahnsinn treiben. Ihr Sohn lenkt den Verdacht auf seine Tante, weil die ein Verhältnis mit ihrem Schwager hat... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1